Fiamme in abitazione, muore invalido

(ANSA) - LUCCA, 31 MAG - Un pensionato, invalido, di 65 anni, Angelo Fenici, ha perso la vita in un incendio che si è sviluppato intorno alle 9:30 all'interno della sua casa in via del Chiasso a Lunata, nel comune di Capannori (Lucca). L'uomo viveva insieme al fratello che in quel momento si trovava fuori dall'abitazione. I vicini hanno visto il fumo uscire da una finestra e lo hanno avvertito. L'uomo è corso a soccorrere il fratello rimanendo anche leggermente intossicato dal fumo, ma le fiamme avevano ormai divorato la stanza e non ha potuto far nulla. Sul posto sono subito arrivati i pompieri che hanno domato le fiamme e i carabinieri che stanno ricostruendo quanto accaduto. (ANSA).