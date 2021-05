Migranti: Spagna, da venerdì sbarcate più di 450 persone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MADRID, 31 MAG - Forte aumento nelle ultime ore del numero di sbarchi di migranti in diversi punti della Spagna: secondo le cifre riportate dall'agenzia di stampa Efe, dallo scorso venerdì sono state soccorse più di 450 persone. La regione con più sbarchi è stata quella delle isole Canarie, il punto di arrivo attualmente più comune per quanto riguarda le rotte migratorie dall'Africa verso la Spagna. Le operazioni di soccorso si sono susseguite per tutto il weekend e anche nelle prime ore di oggi: in tutto sono state tratte in salvo circa 350 persone da venerdì, di cui 100 sono state fatte sbarcare sulle isole di Lanzarote e La Graciosa stamattina. Anche sull'altro arcipelago spagnolo, quello delle isole Baleari, si è osservato un aumento degli arrivi nelle ultime ore: tra ieri e stanotte sono state individuate sette piccole imbarcazioni, con quasi 100 migranti a bordo. Nella notte tra sabato e domenica sono anche sbarcate 27 persone ad Alicante (a sud di Valencia) mentre domenica mattina sono stati soccorsi cinque migranti diretti verso la costa di Cadice (Andalusia). (ANSA).