Sardegna bianca: il caffè al bancone è ritorno a normalità

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CAGLIARI, 31 MAG - Il primo caffè della seconda zona bianca dell'anno in Sardegna appena sollevate le serrande: al bar Bumbo, tra via Foscolo e via Cocco Ortu a Cagliari, è un continuo di ordinazioni al bancone. È una zona strategica per la città: tre banche a venti metri, decine di negozi. E poi il mercato di San Benedetto a pochi passi. Nei giorni scorsi il proprietario aveva sistemato qualche tavolino all'esterno. Ma stamattina non c'erano più. Quasi a sancire un ritorno alla normalità. "Bello riprendere con le vecchie consuetudini - confessa un cliente - il caffè da asporto è stata una soluzione temporanea. Ma mi mancavano la ceramica della tazzina e le due chiacchiere al volo al bancone prima di andare a lavorare". Si ritorna al passato anche con i tavolini all'interno: per molti cappuccino e pasta sono un gradito ritorno. Da consumare seduti al tavolino, ma stavolta all'interno del locale. L'Isola aveva già beneficato di maggiori libertà agli inizi di marzo: prima zona bianca d'Italia, in solitario. Una situazione "invidiata" dal resto del Paese e che, però, era durata poco. Già prima di Pasqua l'aumento dei contagi e l'immediato passaggio in zona arancione per poi scendere ancora in fascia rossa per ben tre settimane, hanno cancellato il ricorso del primo vagito di normalità. Ora la seconda possibilità data alla Sardegna, stavolta insieme al Friuli Venezia Giulia e Molise. (ANSA).