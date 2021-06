Austria: si dimette leader ultradestra Norbert Hofer

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BOLZANO, 01 GIU - Norbert Hofer ha lasciato a sorpresa la guida del partito austriaco di ultradestra Fpoe. L'ex candidato alle presidenziali, vinte poi da Alexander Van der Bellen, aveva assunto la guida del partito nel settembre 2019 dall'allora leader Heinz Christian Strache, travolto prima dallo scandalo 'Ibiza gate' e poi da quello delle 'spese pazze'. Hofer, 52enne, era considerato il volto pacato della Fpoe, ultimamente però in aperto conflitto con il falco ed ex ministro degli interni Herbert Kickl, ora capogruppo in parlamento. In una prima dichiarazione Hofer afferma di aver "stabilizzato" il partito dopo gli scandali, permettendo un "ritorno agli successi" elettorali nei prossimi anni. (ANSA).