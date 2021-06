Birmania: golpe, prof e studenti boicottano inizio lezioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BANGKOK, 01 GIU - Per milioni di studenti e insegnanti birmani, oggi sarebbe dovuto essere il primo giorno del nuovo anno scolastico. Ma scuole e università sono rimaste oggi in gran parte vuote in tutta la Birmania, a causa di un boicottaggio dei docenti e degli allievi in protesta contro la presa di potere dei militari esattamente quattro mesi fa. Il movimento di boicottaggio ha preso piede gradualmente sui social media nelle ultime settimane, con le classi ancora sospese dallo scorso agosto per contrastare l'epidemia di coronavirus. Ma in tutto il Paese, in maggio 150mila insegnanti scolastici e professori universitari sono stati sospesi per aver espresso dissenso contro l'esercito, che il 1 febbraio ha deposto il governo di Aung San Suu Kyi, arrestando il premio Nobel per la Pace e reprimendo con la forza le diffuse proteste in tutto il Paese, causando oltre 800 morti e arrestando quasi 5mila oppositori. Gli appelli della giunta a cooperare e assicurare che gli studenti possano frequentare le lezioni sono caduti largamente nel vuoto, aggiungendo così il sistema dell'istruzione a uno sciopero generale che da mesi vede coinvolte diverse categorie professionali, con gravi conseguenze per l'economia. Con un intero anno scolastico cancellato per l'emergenza Covid, l'Unicef e altre organizzazioni per la tutela dei minori hanno espresso preoccupazione per le devastanti conseguenze che la mancanza di scuola potrebbe causare nel Paese nello sviluppo di bambini e ragazzi. (ANSA).