Covid: Germania abbassa il livello di rischio pandemico

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - L'istituto di salute pubblica Robert Koch ha abbassato il livello di pericolo della pandemia in Germania da "molto alto" a "alto", tornando ai livelli dello scorso dicembre. Lo ha annunciato in conferenza stampa il ministro della Salute Jens Spahn, sottolineando che la crisi in ogni caso non è finita. "La situazione sta migliorando ma siamo ancora nel mezzo di una pandemia" ha detto Spahn. Anche il presidente del Rki Lothar Wieler ha espresso toni ottimisti: "siamo agli ultimi metri della maratona" nella lotta contro la pandemia. Il tasso settimanale di incidenza nella federazione tedesca è di 35,2. (ANSA).