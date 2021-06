Covid: Zingaretti, da settembre chiuderemo hub vaccinali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - "Grazie alle farmacie, ai risultati ottenuti e all'impegno dei medici di famiglia da settembre via via chiuderemo gli hub vaccinali che sono serviti per impostare la campagna vaccinale e progressivamente tutto verrà dato in mano alla rete delle farmacie e dei medici di medicina generale". Lo dice il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, intervenuto questa mattina in una farmacia in Prati a Roma, presentando l'avvio delle vaccinazioni nelle farmacie. (ANSA).