Gaffe alla cerimonia per Ciampi, sulla targa il nome è sbagliato

Non era scheggiata, ma semplicemente sbagliata la targa dedicata all’ex presidente della Repubblica Ciampi che da oggi intitola un largo del lungotevere Aventino a Roma. Sul travertino, infatti, il nome dell’ex capo dello Stato è stato inciso con un errore. Carlo Azeglio è infatti diventato «Carlo Azelio», cioè senza la «g». Per questo motivo la targa è rimasta coperta, in attesa di una nuova e corretta, da un drappo giallorosso.

Il presidente Mattarella e tutte le autorità partecipanti sono stati costretti dunque a lasciare il luogo della cerimonia senza poter di fatto scoprire la targa.



Raggi, per Ciampi collocata già una nuova targa

«Sono stata avvisata questa mattina, ho dato subito l’ordine di procedere ad una nuova targa che infatti già adesso è collocata al suo posto». Lo dice la sindaca Virginia Raggi, a margine di una conferenza stampa in Campidoglio, in merito all’errore sulla targa del Presidente Emerito Carlo Azeglio Ciampi.