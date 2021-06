Mosca, non ci aspettiamo svolte al summit Putin-Biden

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MOSCA, 01 GIU - Mosca non si aspetta che all'incontro tra Putin e Biden in programma a Ginevra il 16 giugno saranno fatte svolte decisive e rilevanti: lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghiei Lavrov, ripreso dalla Tass. "Non ci facciamo illusioni e non cerchiamo di dare l'impressione che ci saranno svolte così come decisioni storiche importanti. Ma il fatto stesso di un colloquio tra le due principali potenze nucleari a livello dei presidenti naturalmente è importante e questo deve essere appoggiato in ogni modo possibile". (ANSA).