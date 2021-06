© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - E' morto la notte scorsa per un arresto cardiaco il Principe Amedeo Duca di Savoia e Duca d'Aosta all'ospedale San Donato di Arezzo dove era ricoverato da giovedì 27 maggio per un intervento chirurgico a un rene. Il decorso clinico del duca Amedeo D'Aosta era stato giudicato buono dai medici dell'ospedale tanto che era già stata programmata la sua dimissione. Invece la notte scorsa c'è stato il decesso per arresto cardiaco. (ANSA).