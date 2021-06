Sri Lanka: dopo 13 giorni domato l'incendio sul cargo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - COLOMBO, 01 GIU - E' stato domato dopo 13 giorni l'incendio su una nave cargo al largo delle coste dello Sri Lanka, un incidente che ha causato una catastrofe ambientale, a causa di tonnellate di granuli di microplastiche fuoriuscite dalla nave e finite in mare e sulle spiagge della zona. Lo spegnimento è riuscito grazie ad un'operazione internazionale, ha fatto sapere il portavoce della marina dello Sri Lanka Indika De Silva. A causa delle plastiche, è stata bloccata la pesca nell'area, mentre migliaia di soldati sono stati inviati a tentare di rimuovere i granuli dalle spiagge. A bordo della nave X-Press Pearl, in fiamme dal 20 maggio, è entrata molta acqua usata dai pompieri, e sommozzatori hanno verificato che non ci siano fratture nello scafo e quindi pericoli di affondamento, visto che a bordo ci sono anche 278 tonnellate di carburante e 50 di gasolio. La nave è immatricolata a Singapore. Oltre ai 28 contenitori di microplastiche andati distrutti, con il contenuto finito in mare, c'era il rischio che si disperdessero anche 25 tonnellate di acido nitrico. Il capo della locale Autorità per la protezione dell'ambiente marino, Dharshani Lahandapura, ha detto che si tratta del maggior incidente ambientale mai visto nella regione. La polizia ha aperto un'inchiesta. (ANSA).