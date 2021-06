© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRUXELLES, 01 GIU - "Il summit di giugno è una storica opportunità per rafforzare il legame transatlantico e per preparare l'Alleanza in un mondo più imprevedibile". Così il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg sulla ministeriale esteri in videoconferenza. (ANSA).