Ue-Usa: bozza, risposte decise ad azioni negative di Mosca

(ANSA) - BRUXELLES, 01 GIU - L'Ue punta ad un approccio "unito" con gli Usa verso Mosca. "Risponderemo in modo deciso al suo schema di comportamenti negativi e attività maligne", che "deve rivedere per evitare un ulteriore deterioramento delle relazioni". Lo si legge nella prima bozza circolata della dichiarazione del vertice Ue-Usa cui parteciperà Joe Biden a metà giugno, di cui l'ANSA ha preso visione. Gli europei, che hanno preparato la prima versione - 4 pagine in cui si toccano vari temi - sono in attesa delle osservazioni di Washington. Con la Cina, si punta ad una "consultazione e ad una cooperazione stretta sull'intera gamma di sfide e opportunità". (ANSA).