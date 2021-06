Vaccini: nel Lazio da oggi dosi a maturandi, a loro Costituzione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - Partita questa mattina la vaccinazione degli studenti maturandi negli Hub della Regione Lazio che somministrano Pfizer. Ai ragazzi verrà consegnata anche una copia della Costituzione della Repubblica Italiana. Sono invece circa 16mila le prenotazioni con ticket virtuale sulla app ufirst per l'open week Astrazeneca Festa della Repubblica per over 18 che si svolgerà da mercoledì a domenica 6 giugno in 50 hub vaccinali di tutto il Lazio. Sono oltre 40mila i ragazzi che dovranno fare la maturità che hanno prenotato la dose di vaccino nel Lazio. Lo ha detto l'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato a margine dell'inaugurazione dell'hub vaccinale di Confindustria a Roma. "Per le vaccinazioni ai maturandi c'è molto entusiasmo - ha sottolineato - abbiamo superato le 40mila prenotazioni e oltre al vaccino doniamo anche la Costituzione". (ANSA).