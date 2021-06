Vaccini: Ue, da aprile aumento sostanziale consegne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRUXELLES, 01 GIU - "Dall'inizio della pandemia, la Commissione coordina una risposta comune contro la Covid-19. La Commissione, grazie alla strategia dell'Unione europea per i vaccini contro la Covid-19, garantisce agli Stati membri l'accesso a tali vaccini non appena questi diventano disponibili". Lo afferma il vicepresidente esecutivo Valdis Dombrovskis, a nome della Commissione europea, replicando all'interrogazione dell'eurodeputato di Forza Italia-Ppe Antonio Tajani alla domanda su quali misure intende adottare Bruxelles per accelerare la vaccinazione dei cittadini europei. "Diversi vaccini sono stati autorizzati per il mercato dell'Ue e la vaccinazione è in corso. Oltre ai vaccini già consegnati, nell'aprile 2021 si è registrato un aumento sostanziale delle consegne - prosegue l'esecutivo comunitario -. Gli Stati membri si sono inoltre forniti assistenza reciproca a livello bilaterale, ad esempio prendendo in cura i pazienti transfrontalieri affetti da Covid-19 nel proprio sistema sanitario. Anche l'Italia ha beneficiato di tali sforzi di solidarietà". (ANSA).