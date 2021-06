2 giugno: Milano celebra nascita Repubblica con un murales

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MILANO, 02 GIU - Milano celebra la festa della Repubblica anche con un murales dedicato alla sua nascita realizzato nel quartiere periferico dell'Ortica, grazie al progetto di arte partecipata Or.Me. - Ortica Memoria, patrocinato dal Comune di Milano. L'opera ritrae in primo piano il volto giovane e sorridente di Anna Iberti, la donna milanese che divenne il simbolo dell'Italia democratica, che si rallegra per la vittoria nel referendum del 2 giugno 1946. La foto-icona, scattata da Federico Patellani e conservata oggi presso il Museo della Fotografia contemporanea di Cinisello Balsamo, è l'immagine che venne scelta dal Corriere della Sera per la prima pagina che dava notizia dell'esito del referendum. Oltre al volto di Anna Iberti, sul murales sono ritratte le staffette partigiane e i bambini: simbolo del legame indissolubile tra presente e futuro. (ANSA).