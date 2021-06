© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PARIGI, 02 GIU - Nuovo caso di uno squilibrato in Francia: un uomo di 49 anni - si apprende dalla polizia - è rimasto ucciso in un assalto degli agenti speciali alla sua casa, dove si era barricato da ieri pomeriggio, in un villaggio delle Alpi francesi. I tiratori scelti - ha detto il procuratore Florent Crouhy - "sono stati costretti ad intervenire per neutralizzarlo di fronte al suo comportamento minaccioso". (ANSA).