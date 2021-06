La Germania blocca i voli russi per 'reciprocità'

Berlino blocca i voli delle compagnie aeree russe in arrivo nella Repubblica federale, rispondendo alla mancata autorizzazione per i voli Lufthansa da parte di Mosca. Il ministero dei Trasporti tedesco che ha dato notizia della decisione in una nota, stando all'AFP, ha invocato il principio di "reciprocità" per motivare la scelta, che avviene nel contesto delle tensioni sulla questione bielorussa. "In linea con la prassi della reciprocità, l'Autorità federale dell'Aviazione non rilascia ulteriori permessi per voli operati dalle compagnie aeree russe fino a quando le autorizzazioni saranno sospese dalla parte russa", dice la nota.

