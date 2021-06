In arrivo a Pratica di Mare altri 2,5 mln dosi di vaccino. In migliaia in fila all'alba per l'Open Day a Bologna

Altri 2,5 milioni di dosi di vaccini anti covid, oltre ai 3,5 milioni di Pfizer già in distribuzione, sono in arrivo questa settimana in Italia. Secondo quanto si apprende, oggi dovrebbero essere consegnate all’hub della Difesa a Pratica di Mare circa 370mila dosi di Johnson & Johnson, domani oltre 1,7 milioni di Astrazeneca e venerdì quasi 400mila dosi di Moderna.

Un vero e proprio 'assaltò alla Fiera di Bologna per il primo Open Day vaccinale in Emilia-Romagna con 1.200 dosi Johnson&Johnson disponibili. Il massiccio afflusso di persone - iniziato già prima della mezzanotte - ha spinto l’Ausl di Bologna a aggiungere altre 1.200 dosi del preparato della casa farmaceutica, in modo da ampliare la platea che si è ingrossata di ora in ora con migliaia di persone in coda. Soprattutto giovani che si sono recati all’hub bolognese nella notte per poter essere vaccinati.

Intorno alla mezzanotte erano già una quarantina le persone giunte in fiera: i primi ad arrivare, a quanto si è appreso, hanno scritto il loro nome su un foglio creando una lista per rendere la fila la più ordinata possibile. Cosa che, con il passare dei minuti e l’afflusso sempre più consistente di centinaia di 'vaccinandì non ha evitato il sorgere di alcune tensioni tra le persone in coda - divenuta lunghissima e giunta fino a via Stalingrado a centinaia di metri dall’ingresso della Fiera con oltre 2.000 candidati incolonnati e in crescita alle prime luci dell’alba - e con il personale dell’Ausl. Poco dopo le 8 - ora fissata per l’apertura dell’hub vaccinale - l’arrivo di alcuni agenti delle forze dell’ordine a controllare l'andamento della giornata.

Che ha spinto l’Ausl bolognese a 'rimpinguarè le dosi da somministrare.

«Per far fronte alla lunga fila che si è venuta a creare fin dalle prime ore del mattino - spiega una nota - l’Azienda Usl di Bologna mette a disposizione ulteriori 1.200 dosi di vaccino Johnson & Johnson per un totale di 2.400 dosi. Si raccomanda di rispettare l’ordine della fila in base all’orario di arrivo e si prega di evitare ogni assembramento una volta conclusa l'assegnazione degli accessi per i primi 2400 arrivati. Finita la disponibilità si raccomanda di non presentarsi in corso di giornata per evitare inutili attese e assembramenti. L’azienda Usl di Bologna organizzerà a breve altre giornate di open day per rispondere alla grande adesione dei cittadini».