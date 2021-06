Iran: violento incendio in una raffineria a sud di Teheran

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TEHERAN, 02 GIU - Un violento incendio è divampato oggi in una raffineria a sud di Teheran in seguito - secondo quanto ha detto in televisione il capo della cellula di crisi della capitale iraniana - ad una esplosione causata da una fuoriuscita di gas liquido, Secondo un giornalista dell'Afp, più di un'ora dopo l'inizio del disastro, a diversi chilometri di distanza erano visibili denso fumo nero e fiamme. Secondo l'agenzia ufficiale Irna, la raffineria in fiamme, in funzione dal 1968, appartiene alla Tehran Oil Refining Company e ha una capacità di 250.000 barili al giorno. Secondo la TV di stato Telegram, un portavoce dell'azienda ha dichiarato di aver escluso "ogni speculazione sul sabotaggio alla raffineria". "L'incidente è avvenuto a causa di un problema tecnico", ha aggiunto. L'incendio alla raffineria di Teheran, che secondo le prime informazioni non ha provocato vittime, arriva poche ore dopo che la Marina iraniana ha annunciato l'affondamento di una delle sue navi da rifornimento di oltre 200 metri di lunghezza nel Mar Arabico, dopo che per molte si era tentato di spegnere un incendio di origine oscura divampato a bordo. (ANSA).