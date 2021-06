Lancia bombe carta verso la casa dell'ex, 41enne arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CASERTA, 02 GIU - Ha lanciato tre bombe carta verso l'abitazione dell'ex compagna e del fratello di lei perché non riusciva ad accettare la fine della relazione, voluta dalla donna proprio a causa del suo comportamento violento. Protagonista un 41enne di Carinaro (Caserta), arrestato dai carabinieri e posto ai domiciliari. I militari della stazione di Teverola sono intervenuti in seguito alla denuncia della vittima, intimorita perché l'ex aveva lanciato due bombe carta verso la sua abitazione e una terza nel cortile di casa del fratello, senza provocare danni. I carabinieri hanno presto individuato il 41enne, e lo hanno fermato dopo un breve inseguimento; da accertamenti più approfonditi, è poi emerso che l'atto compiuto dal 41enne era solo l'ultimo di una serie di condotte violente e persecutorie poste in essere verso l'ex compagna anche prima che lei decidesse di porre fine alla relazione. (ANSA).