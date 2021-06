Usa: entra nel vivo corsa a sindaco Ny, 8 si sfidano in tv

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 02 GIU - La corsa a sindaco di New York entra nel vivo con il primo dibattito televisivo in persona degli otto aspiranti democratici a sostituire Bill de Blasio. Il confronto-scontro arriva a 20 giorni dalle primarie, che si terranno il 22 giugno. In attesa del dibattito i toni dei candidati finora pacati si sono alzati, con bruschi attacchi reciproci per affermarsi davanti al grande pubblico, 'distratto' dalla pandemia e incurante finora del voto anche se si tratta probabilmente di una delle elezioni più importanti della città. A sfidarsi sul palco sono Eric Adams, Maya Wiley, Andrew Yang, Kathryn Garcia, Scott Stringer, Raymond McGuire, Dianne Morales e Shaun Donovan. Per la maggiore parte della campagna che si è finora svolta, l'ex candidato alla Casa Bianca Yang e il presidente di Brooklyn Adams sono stati saldamente in vantaggio. Di recente però sembrano aver perso terreno con l'avanzata di Garcia e Wiley, che potrebbero diventare la prima donna sindaco della città. I candidati si dividono in via generale in due gruppi: i relativamente moderati Yang, Adams, Garcia, Raymond e McGuire, e i più radicali di sinistra Wiley, Stringer e Morales che premono per forti tagli dei fondi alla polizia. La battaglia è accesa soprattutto in quest'ultimo gruppo, dove i candidati cercano di differenziarsi gli uni dagli altri ma, per ora, senza grande successo. (ANSA).