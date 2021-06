Von der Leyen, 'Schengen resista, insieme siamo più forti'

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRUXELLES, 02 GIU - "La libertà di muoversi, vivere e lavorare in diversi Stati membri è una libertà cara agli europei, uno dei più grandi risultati dell'Ue", ma "diverse crisi e sfide ci hanno mostrato che non possiamo dare Schengen per scontato". Così la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen annunciando la presentazione della nuova strategia su Schengen. L'obiettivo è fare in modo che Schengen "possa resistere alla prova del tempo" per "assicurare il libero flusso di persone, beni e servizi qualunque siano le circostanze" ma anche "per ricostruire le nostre economie e per farci emergere più forti insieme". (ANSA).