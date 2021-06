Covid: Gimbe, in Puglia -33% nuovi casi in una settimana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BARI, 03 GIU - Nella settimana dal 26 maggio al primo giugno in Puglia si è registrato un decremento del 33% di nuovi casi Covid rispetto alla settimana precedente, con una incidenza di 601 attualmente positivi su 100 mila abitanti. E' quanto emerge dal nuovo monitoraggio della Fondazione Gimbe. Sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica (13%) e terapia intensiva (10%) occupati da pazienti Covid, rispetto alla soglia critica rispettivamente del 40 e del 30%. La media giornaliera di persone testate per 100mila abitanti (12 maggio-1 giugno) è pari a 49, la più bassa in Italia. (ANSA).