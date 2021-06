Covid: l'Ue apre le sue frontiere ai turisti giapponesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRUXELLES, 03 GIU - Fonti europee rendono noto che gli ambasciatori dei ventisette hanno dato luce verde ad aggiungere il Giappone alla lista dei Paesi terzi i cui viaggiatori, anche se non vaccinati, possono essere ammessi nell'Unione Europea, L'elenco, in base a quanto si apprende a Bruxelles, viene aggiornato regolarmente e allo stato attuale comprende otto paesi: Giappone, Australia, Israele, Nuova Zelanda, Ruanda, Singapore, Corea del Sud e Thailandia. L'Unione europea ha chiuso le sue frontiere esterne nel marzo del 2020 a causa della pandemia da coronavirus per i viaggi non essenziali e ha stabilito un elenco ristretto di paesi terzi i cui residenti possono viaggiare in Europa. (ANSA).