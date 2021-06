Gerusalemme: nel pomeriggio Marcia del Gay Pride

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TEL AVIV, 03 GIU - Comincerà alle 15 (ora locale) l'annuale Gay Parade di Gerusalemme che l'anno scorso non si svolse a causa della pandemia covid. Il tradizionale corteo avrà inizio con una speciale "preghiera del viaggiatore" al Liberty Bell Park della città in memoria di Shira Banki, la giovane ragazza di 15 anni uccisa a coltellate nel 2015 da un religioso estremista anti gay. I genitori di Shira - Uri e Mika - l'organizzazione 'Tag meir' e anche il leader laburista Merav Michaeli - appena entrata nella nuova coalizione di maggioranza per il governo - prenderanno parte alla cerimonia. A differenza degli anni passati la manifestazione - considerata dalla polizia evento sensibile per l'ostilità di una parte della popolazione della città - si scioglierà al termine della marcia. Uno speciale evento Pride sarà trasmesso live su Facebook e sull''Open House's YouTube channel' con esibizioni musicali di artisti di Gerusalemme e del resto di Israele su temi inerenti la comunità Lgbt. (ANSA).