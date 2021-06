Ghiacciai: partita missione Ice memory sul Monte Rosa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - VENEZIA, 03 GIU - Rimandata per tutto il mese di maggio, a causa delle cattive condizioni meteo, è finalmente partita sul gruppo del Monte Rosa la missione 'Ice Memory', che impegnerà un gruppo i italo-svizzero di ricercatori nel tentativo di estrarre dal ghiacciaio Gorner una carota di ghiaccio profonda 80 metri, per lo studio del clima. Il Gorner è il secondo ghiacciaio delle Alpi per estensione (40 km quadrati). Gli scienziati., dell'Univesrità di Ca' Foscari e del centro di ricerca svizzero Paul Scherrer, hanno trascorso due notti di acclimatamento alla Capanna Gnifetti, a oltre 3.600 metri, e ora hanno iniziato i preparativi di allestimento del campo e soprattutto il 'maxi-'trapano' con il quale verrà estratta la carota di ghiaccio. Da oggi faranno base alla Capanna Margherita, il rifugio più alto d'Europa (4.554 metri), riaperta appositamente per i ricercatori, nel pieno spirito della sua missione di supporto alla ricerca scientifica. (ANSA).