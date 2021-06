Hashimoto: "Tokyo2020 si farà al 100%, ma non escludo le porte chiuse"

I Giochi si faranno, "al 100%". A 50 giorni dalla cerimonia inaugurale del 23 luglio, Seiko Hashimoto non ha dubbi. Detto a "Nikkan Sports" che "non possiamo rinviarla di nuovo", alla BBC Sport la presidente del Comitato organizzatore di Tokyo2020 garantisce: "Credo che la possibilità che l’Olimpiade si faccia è del 100%.

La questione ad oggi è semmai come organizzare un evento sempre più sicuro e protetto. La popolazione giapponese, infatti, si sente molto insicura e allo stesso tempo avverte un pò di frustrazione nei nostri confronti perchè parliamo di Olimpiadi, e anche questo contribuisce ad aumentare il numero di voci contrarie ai Giochi. La sfida più grande sarà capire come possiamo controllare e gestire il flusso di persone", aggiunge Hashimoto, che non esclude la soluzione estrema delle gare a porte chiuse. "Se durante i Giochi dovesse scoppiare un focolaio tale da portare a una crisi o a una situazione d’emergenza, credo che dobbiamo essere preparati ad avere questi Giochi senza spettatori.

Stiamo cercando di creare una situazione di bolla il più completa possibile in modo da poter creare uno spazio sicuro e protetto per le persone che arrivano dall’estero e per quelle che sono in Giappone, per la popolazione giapponese".