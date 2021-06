Tesla richiama centinaia di Model 3 in Cina

Il produttore di auto elettriche statunitense Tesla ha richiamato centinaia di veicoli in Cina a causa di rischi per la sicurezza dovuti alla presenza di bulloni difettosi: lo ha fatto sapere oggi la State Administration for Market Regulation, il massimo organo di garanzia della qualità del Paese.

In un comunicato, quest’ultima ha precisato che il richiamo coinvolge 311 veicoli Model 3 importati, prodotti tra il 12 gennaio e il 20 novembre 2019 e altre 423 unità dello stesso modello prodotte tra il 2 febbraio e il 20 novembre 2019.

La casa automobilistica ha promesso di condurre gratuitamente i test sui veicoli richiamati e di sostituire le parti difettose, consigliando nel frattempo agli utenti di guidare con prudenza in attesa che le loro auto vengano riparate.

