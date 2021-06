Usa:Nfl,via clausola razza in cause per commozione cerebrale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 03 GIU - La Nfl, la maggiore lega professionistica nordamericana di football americano, smetterà di gestire le cause per commozione cerebrale basandole sulla formula finora consolidata secondo cui i giocatori di colore hanno un livello più basso delle funzioni cognitive. Lo riferisce la Bbc. La lega di football ha anche comunicato l'intenzione di lanciare una revisione per i casi che sono stati risolti con un accordo o un patteggiamento. Il cambio di passo scaturisce da una causa per diritti civili intentata da due giocatori di colore. Sono ad oggi oltre 2mila i giocatori della Nfl che hanno presentato richieste sulla base proprio per i danni causati da commozione cerebrale, soltanto meno di 600 hanno ricevuto risarcimenti. Secondo avvocati che operano nel settore, inoltre, gli ex giocatori neri sono oltre la metà di tutti i giocatori dell'Nfl che si sono ritirati. (ANSA).