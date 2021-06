Vaccini: ministro Gb, ancora lontani green pass globali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - LONDRA, 03 GIU - Un'intesa internazionale su un green pass globalmente riconosciuto per viaggiare in tempi di Covid resta per ora "piuttosto lontana". Lo ha ammesso il ministro della Salute britannico, Matt Hancock, a margine del G7 Sanità di oggi e domani a Oxford. "Vi è un numero di Paesi al mondo che ha annunciato la richiesta della vaccinazione per poter viaggiare e come Regno Unito intendiamo assicurare che ogni britannico abbia un certificato sul suo status vaccinale", ha spiegato Hancock, "ma siamo ancora piuttosto lontani da un approccio internazionalmente condiviso sul tema. Ne stiamo discutendo, c'è ancora molto lavoro da fare".' (ANSA).