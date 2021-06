Droga: sequestrata tonnellata cocaina in porto Gioia Tauro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - GIOIA TAURO, 04 GIU - Gli agenti della Guardia di finanza e i funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno individuato al porto di Gioia Tauro oltre una tonnellata di cocaina nascosta all'interno di un container di banane proveniente dall'Ecuador. La sostanza stupefacente, per un totale di 1.126 chili ,è stata individuata attraverso un'attività di analisi di rischio e riscontri effettuata su oltre 2100 container provenienti dal continente sudamericano. Il sequestro della cocaina è stato possibile grazie ai sofisticati scanner che hanno consentito agli investigatori di scoprire dove era stata nascosta. La cocaina era di qualità purissima e per questo sarebbe stata tagliata dai trafficanti di droga, fino a 4 volte prima di essere immessa sul mercato, fruttando un introito alla criminalità organizzata di circa 225 milioni di euro. Il container all'interno del quale era stata nascosta la droga, secondo quanto si è appreso, era diretto in un porto della Turchia. Il sequestro è avvenuto sotto il coordinamento del procuratore di Reggio Calabria Giovanni Bombardieri e dell'aggiunto Gaetano Paci. (ANSA).