Europei: Merkel incontrerà la nazionale tedesca prima del via

(ANSA) - BERLINO, 04 GIU - Angela Merkel incontrerà per vie digitali i calciatori della nazionale tedesca giovedì sera, alla vigilia dell'apertura degli Europei. Lo ha annunciato il suo portavoce, Steffen Seibert, in conferenza stampa a Berlino. Il portavoce ha ricordato che in passato la Bundeskanzlerin ha sempre incontrato i calciatori della Germania prima di campionati importanti: "Questa volta non è possibile, e dunque l'incontro sarà in formato digitale", ha spiegato. (ANSA).