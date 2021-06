Putin firma, è legge la misura anti-Navalny alle elezioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MOSCA, 04 GIU - Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato la legge che impedisce temporaneamente alle persone associate all'attività di organizzazioni estremiste e terroristiche di candidarsi alle elezioni, a tutti i livelli. Il documento è stato pubblicato sul portale ufficiale governativo. La misura è stata soprannominata anti-Navalny poiché, se le sue organizzazioni saranno riconosciute estremiste nel processo in corso, tutto l'organigramma nazionale del suo movimento sarà di fatto escluso dalle elezioni parlamentari in programma per settembre. Lo riporta Interfax. (ANSA).