Covid: Bologna, chiuse in 2 minuti registrazioni Open Day domani

(ANSA) - BOLOGNA, 05 GIU - Si è chiuso in due minuti il servizio di registrazione - sul sito dell'Ausl di Bologna - per l'Open Day vaccinale in programma domani nell'hub predisposto all'interno del Palazzetto dello Sport di Calderara di Reno. Ne da notizia, sulla propria pagina Web, la stessa azienda sanitaria felsinea secondo cui, alle 8 erano state registrate 2.500 adesioni per la somministrazione di 500 dosi di vaccino Johnson&Johnson. Le prime 500 persone in possesso dei requisiti - ossia essere over18 con medico di medicina generale nella Ausl di Bologna e ancora sprovvisti di un appuntamento in una sede vaccinale - riceveranno un sms di conferma con l'orario a cui presentarsi per ricevere la vaccinazione. A quanto appreso, i 500 messaggi sono già stati tuti spediti. Solo chi lo ha ricevuto, spiega potrà presentarsi preso l'hub di Calderara di Reno: i vaccini saranno iniettati dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 19. Lo scorso 2 giugno, alla fiera di Bologna, si era tenuto il primo 'Open Day' vaccinale in regione. Le lunghe file registrate sin dalle prime luci dell'alba - con tante persone giunte all'hub nella notte - avevano creato attimi di tensione e sollevato polemiche sulla gestione dell'evento. (ANSA).