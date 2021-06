Muti e Gianotti vincono il premio "De Sanctis Europa 2021"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 05 GIU - La scienziata Fabiola Gianotti e il maestro Riccardo Muti sono i vincitori della prima edizione del premio "De Sanctis Europa 2021". Il riconoscimento, che da dieci anni viene assegnato a eccellenze della cultura italiana, da quest'anno è esteso anche a personalità della cultura europea ed è andato a Gianotti in qualità di "grande italiana nel mondo" e a Muti "al genio e all'arte italiana". La cerimonia di consegna è in programma martedì 8 giugno, alle 15, a Palazzo della Farnesina. La Fondazione De Sanctis nasce nel 2007 su iniziativa dell'architetto Francesco De Sanctis, pronipote del critico letterario e primo ministro della Pubblica Istruzione. L'obiettivo è rendere l'eredità del letterato base di partenza per un progetto culturale che attualizzi l'opera e il pensiero di Francesco De Sanctis quale patrimonio collettivo e renderlo così materia viva e contemporanea, non solo a livello nazionale ma anche europeo. Con questa prospettiva la Fondazione fa della diffusione internazionale dell'identità artistica, letteraria, filosofica e politica italiana la propria principale missione. Un'attenzione particolare è dedicata alle radici meridionali con uno sguardo sulle realtà culturali europee che da quelle stesse radici si sono sviluppate. Nell'ambito della cerimonia sarà presentata anche la prima edizione del Festival della letteratura Positano Racconta 'Il mondo che verrà'. La cerimonia sarà trasmessa in streaming sul canale ufficiale youtube della Farnesina, sui canali della Fondazione e seguita da RaiNews 24. (ANSA).