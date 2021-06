Trump, 'interessante idea di diventare speaker della Camera'

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 04 GIU - Donald Trump non ha ancora sciolto le riserve per una sua eventuale nuova candidatura per le presidenziali del 2024, ma intanto lancia una nuova suggestione: correre alle elezioni di metà mandato del 2022 per essere eletto alla Camera e diventarne lo speaker al posto della sua acerrima nemica, la democratica Nancy Pelosi. Rispondendo alle domande del presentatore radio ultraconservatore Wayne Allyn Root, Trump ha definito "molto interessante" la proposta avanzata dal suo ex stratega politico Steve Bannon. "E' un'idea davvero interessante", ha insistito Trump. Lo speaker della Camera in Usa è, dopo l'inquilino della Casa Bianca e il presidente del Senato, la terza carica dello stato. (ANSA).