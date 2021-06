Vaccini:E-R,al via lunedì prenotazioni persone dai 12 anni in su

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BOLOGNA, 05 GIU - Al via da lunedì, in tutta l'Emilia-Romagna, le prenotazioni per fissare data, ora e luogo della somministrazione del vaccino anti Covid per i cittadini con meno di 40 anni: si procederà in maniera scaglionata, con finestre distanziate di due o tre giorni per ogni fascia di età. E' quanto rende noto la Regione. A cominciare - viene evidenziato in una nota - i ragazzi tra i 12 e i 19 anni, lunedì e martedì 8 : "una scelta - si legge - che ha l'obiettivo ben preciso di garantire con ampio margine temporale, chiaramente nel rispetto delle indicazioni nazionali sull'età minima di accesso al vaccino, l'immunizzazione di chi a settembre dovrà tornare tra i banchi di scuola". Dopo i più giovani, si prosegue in ordine anagrafico: mercoledì 9 e giovedì 10 giugno si aprono le agende per i 35-39enni, venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 giugno per i 30-34enni, lunedì 14 e martedì 15 giugno tocca ai 25-29enni e mercoledì 16, giovedì 17 e venerdì 18 giugno si chiude con i 20-24enni. (ANSA).