Covid:in Calabria aumentano positivi (+128),cinque decessi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CATANZARO, 06 GIU - In aumento i positivi in Calabria nelle ultime 24 ore. Sono 128 i nuovi casi (ieri erano 76), con 2.014 tamponi effettuati e una percentuale pari del 6,36. Lo attesta il Bollettino giornalieri emesso dal Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria. Cresce il numero delle vittime, cinque per un totale dall'inizio della pandemia di 1.186. I decessi sono tre in provincia di Cosenza e due in quella di Reggio Calabria. In forte calo i ricoverati nei reparti di cura -16 (191) mentre si conferma stabile il dato delle terapie intensive (14). I guariti sono 133 (57.506) e gli isolati a domicilio 6 in più (8.761). La distribuzione territoriale dei nuovi contagi vede la provincia di Cosenza in testa con 57, seguita da Reggio Calabria (38), Catanzaro (16), Crotone (9) e Vibo Valentia (8). (ANSA).