Covid: in E-R 172 nuovi positivi e un morto, un 60enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BOLOGNA, 06 GIU - Sono altri 172 i contagiati dal coronavirus in Emilia-Romagna, individuati sula base di 11.644 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Età media 35 anni. Si registra un'altra vittima, un uomo di 60 anni nel Reggiano, che porta il totale dei morti con Covid-19 a 13.209. Ricoveri sostanzialmente stabili rispetto a ieri: i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 70 (due in più), mentre quelli negli altri reparti Covid sono 412 (11 in meno). Lo comunica la Regione nel bollettino quotidiano. Sul territorio, la provincia di Modena registra 30 nuovi casi. A seguire Parma con 27, Forlì e Bologna entrambe con 18, Ravenna e Rimini entrambe con 14, Reggio Emilia con 13, Cesena con 12, nel Circondario imolese 10 nuovi casi, Ferrara con 9 e Piacenza con 7. Complessivamente ad oggi i malati effettivi sono in totale 11.454 (-260 rispetto a ieri), il 96% in isolamento a casa. I vaccini proseguono, anche con lo sprint degli ultimi open day: alle 14 di oggi risultano somministrate complessivamente 2.865.184 dosi. Sul totale un milione e 47.965 cittadini hanno completato il ciclo vaccinale. (ANSA).