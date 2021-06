Irlanda: scontri con la polizia a Dublino, 19 arresti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 06 GIU - Diciannove persone sono state arrestate a Dublino dopo la seconda notte consecutiva di violenze contro la polizia che era intervenuta per disperdere assembramenti nel centro della città e far rispettare le norme anti-Covid. Lo riporta la Bbc. Bottiglie di vetro e altri oggetti sono stati lanciati contro gli agenti da un gruppo di circa 200 giovani. Tre poliziotti sono rimasti feriti e un'auto è stata danneggiata. Diciassette adulti e due minorenni sono stati arrestati. I giovani sono stati subito rilasciati e saranno ora seguiti dal tribunale minorile. Sei persone hanno ricevuto un'ammonizione, un'altra è stata rilasciata in attesa di una convocazione per reati di ordine pubblico, mentre 10 sono già state accusate di reati di ordine pubblico e compariranno in tribunale in un secondo momento. Venerdì sera erano state 14 le persone fermate dalla polizia. "La pandemia di coronavirus rimane un'emergenza per la salute pubblica e la polizia continua a fare appello a tutti i cittadini affinché rispettino le linee guida e i regolamenti, al fine di continuare a salvare vite umane", ha detto la polizia in un comunicato. (ANSA).