Lignano, 'tiene' dispositivo sicurezza intemperanze giovani

(ANSA) - UDINE, 06 GIU - Ha funzionato a dovere il dispositivo per la sicurezza e l'ordine pubblico messo in campo la scorsa notte a Lignano Sabbiadoro dalla Questura di Udine e dal Comando provinciale del Carabinieri, di concerto con il Comune, per monitorare e 'arginare' i comportamenti di diverse centinaia di giovani turisti per lo più austriaci presenti nella località balneare friulana per il weekend del Corpus Domini. Si è verificato qualche schiamazzo, ma non ci sono state risse, né violenze o atti vandalici, ha riferito il Comando della stazione locale dell'Arma. Contenuti, dunque, i disagi rispetto alla notte precedente, quando i giovani si erano assembrati nella piazza di City, senza mascherine, e avevano 'festeggiato' tra musica ad altissimo volume e uso smodato di alcolici, provocando seri disturbi alla quiete pubblica, sporcando le aree attraversate e arrecando danni all'arredo urbano. "Grazie al potenziamento dei servizi di vigilanza del territorio con il dispiegamento in tempo reale di un numero adeguato di agenti delle forze dell'ordine dalla serata di ieri fino al mattino - ha confermato il sindaco, Luca Fanotto - la situazione è stata tenuta sotto controllo in modo efficace e non ci sono verificati fatti incresciosi, a parte qualche schiamazzo. Tuttavia, a scanso di equivoci, la situazione occorsa nella notte tra venerdì e sabato non è assolutamente paragonabile, per gravità, a quella che Lignano dovette affrontare in occasione della Pentecoste del 2019, sempre a causa di turisti in maggioranza austriaci". Il sindaco aveva firmato ieri un'ordinanza per la tutela dell'ordine pubblico e il rispetto delle normative anti-Covid, emanata in contemporanea a quelle del Questore di Udine e del Comando provinciale dei Cc. Dalla stazione dei Carabinieri di Lignano si apprende che la spiaggia non è al momento praticabile per ragioni meteorologiche, e che un forte temporale nella nottata di ieri ha 'aiutato' a disperdere gli assembramenti a City. Diversi turisti sono comunque presenti a Lignano, dove si registra parecchio movimento nelle vie commerciali e sul lungomare. Code di automobili in uscita dalla località balneare sono state rilevate da questa mattina al casello autostradale di Latisana. (ANSA).