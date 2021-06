© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 06 GIU - Il controverso predicatore nigeriano Tb Joshua è morto, aveva 57 anni. Sconosciute le cause del decesso, scrive la Bbc. "Dio ha preso il suo servitore", si legge sulla pagina Facebook del predicatore, che Youtube aveva bannato lo scorso aprile per incitazione all'odio, dopo le 'preghiere' per "curare i gay". Lo stesso Facebook ha rimosso almeno un post in cui schiaffeggiava una donna per "liberarla dai demoni". (ANSA).