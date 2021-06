© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 06 GIU - Naomi Wolf, l'autrice di The Beauty Myth e il bestseller Vagina: A New Biography, è stata sospesa da Twitter dopo aver postato diverse teorie bislacche sui vaccini, e aver tra l'altro additato Anthony Fauci come "Satana". Lo riferisce la Bbc. L'ultima tesi pubblicata era quella di separare urine e feci dei vaccinati dalle acque reflue per testare l'impatto sui non vaccinati nell'acqua potabile. (ANSA).