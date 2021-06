Vaccini: open day nel Bolognese, slot orari e niente ressa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BOLOGNA, 06 GIU - Giovani e giovanissimi, età media 28 anni: sono coloro che da questa mattina alle 8 stanno partecipando al secondo open day per il vaccino anti-Covid organizzato dall'Ausl Bologna al palazzetto dello sport di Calderara di Reno. Archiviate le scene di ressa e le successive polemiche per l'accesso libero del 2 giugno in fiera nel capoluogo emiliano, per questa seconda giornata gli accessi all'hub vaccinale si dovevano prenotare preventivamente online. L'"assalto" c'è stato ma ieri e solo virtuale, con 2.500 prenotazioni in appena due minuti: le dosi disponibili erano 500 per il vaccino monodose Johnson&Johnson e soltanto altrettante persone over18 hanno ricevuto l'sms di conferma con l'orario a cui presentarsi. Una decina di cittadini senza prenotazione ha provato comunque a presentarsi un'ora prima dell'apertura dell'hub ma sono stati invitati a tornare a casa. Le operazioni - dalle 8 - si stanno svolgendo velocemente e soprattutto senza assembramenti o momenti di tensione. "Il ritmo è di una vaccinazione al minuto, non ci sono attese. Sta procedendo tutto regolare", dice Stefania Dal Rio, direttrice di distretto Pianura Ovest. Il primo a vaccinarsi un ragazzo della vicina Casalecchio di Reno, tra i 5mila evacuati per il disinnesco in corso oggi di un vecchio ordigno bellico. Aveva l'appuntamento alle 14 ma è arrivato prima proprio a causa delle operazioni di disinnesco, la sua dose è stata anticipata. (ANSA).