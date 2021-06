Colombia: Comitato sciopero interrompe dialogo con governo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BOGOTA, 07 GIU - Il Comitato nazionale di sciopero (Cnp) ha annunciato la sua decisione di sospendere in Colombia le trattative in corso con il governo, ipotizzando anche una rottura definitiva del dialogo. In un comunicato il Cnp ha denunciato un'attività dilatoria della soluzione dei problemi da parte dell'amministrazione del presidente Iván Duque e un suo presunto rifiuto di accordarsi sulle garanzie di sicurezza per le manifestazioni popolari. "Questo atteggiamento del governo - si dice nel comunicato - ci porta a sospendere il negoziato e a valutare la stessa possibilità di continuare i colloqui in corso con le autorità governative". Per il momento, si dice infine, "abbiamo deciso di consegnare alla Commissione interamericana dei diritti umani (Cidh), giunta ieri a Bogotà, il testo dell'accordo preliminare del 24 maggio sulle condizioni minime per garantire l'esercizio del diritto di manifestazione pacifica", messo in discussione nelle scorse settimane da azioni violente da parte delle forze dell'ordine colombiane. Negli ultimi giorni il governo di Bogotà aveva insistito nella rimozione dei blocchi stradali come condizione essenziale per portare avanti il dialogo con il Cnp. (ANSA).