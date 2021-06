Covid: Filippine, 35 mln di persone in seconda fase vaccini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - Il governo filippino dà il via questa settimana alla seconda fase del suo programma di vaccinazioni anti Covid con l'immunizzazione di circa 35 milioni di persone. Secondo quanto riporta il Guardian, saranno vaccinati in questa tornata le persone che non possono lavorare da casa, come i dipendenti dei trasporti pubblici. Nella prima fase, iniziata a marzo, erano stati vaccinati invece gli anziani, gli individui affetti da malattie pregresse e il personale sanitario. Le registrazioni per questa seconda fase saranno aperte da mercoledì. Finora il Paese ha ricevuto oltre nove milioni di dosi, soprattutto del vaccino cinese Sinovac Biotech, ed altre sono attese nella seconda metà dell'anno. Secondo i dati della Johns Hopkins University, dall'inizio della pandemia il Paese ha registrato 1.269.478 casi di contagio e 21.898 decessi. Il governo punta a vaccinare 70 milioni di persone entro la fine dell'anno su una popolazione di 110 milioni di abitanti. (ANSA).