Covid: Malaysia, anche i droni per rilevare la temperatura

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - La polizia della Malaysia ha messo in campo anche i droni per rilevare la temperatura delle persone nei luoghi pubblici nell'ambito delle misure anti-Covid adottate dal governo. I droni, secondo l'agenzia statale Bernama citata dal Guardian, sono in grado di rilevare la temperatura di un individuo fino ad un'altezza di 20 metri dal suolo ed emettono una luce rossa per segnalare alle autorità se qualcuno ha la febbre. Il Paese, come è noto, è in quasi totale lockdown dalla settimana scorsa per cercare di fermare una nuova ondata di infezioni attribuita dalle autorità sanitarie a "nuove varianti nella comunità, che hanno tassi di contagio e di mortalità più alti". Secondo i dati della Johns Hopkins University dall'inizio della pandemia la Malaysia ha finora registrato 616.815 casi di contagio e 3.378 decessi. (ANSA).