Covid: Spagna, da oggi consentito l'ingresso ai vaccinati

(ANSA) - MADRID, 07 GIU - A partire da oggi le persone che hanno completato il ciclo di vaccinazione contro il covid con uno dei preparati approvati dall'Ema o dall'Oms possono accedere in Spagna senza restrizioni se lo dimostrano con un certificato valido. Lo stabiliscono due ordinanze, una del ministero dell'Interno e uno di quello della Sanità, già pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. I vaccini accettati sono Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sinopharm y Sinovac-Coronavac (gli ultimi due approvati dall'Oms), secondo i media iberici. Il ciclo dev'essere terminato da almeno 14 giorni. Le persone intenzionate a recarsi in Spagna devono comunque ottenere un codice QR dal sito https://www.spth.gob.es/. Rimangono in vigore le restrizioni per chi arriva da Brasile, Sudafrica e India. (ANSA).