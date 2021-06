Covid: Veneto diventa zona bianca, finisce coprifuoco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - VENEZIA, 07 GIU - Il Veneto entra da oggi in zona bianca, quella di rischio più basso per il contagio Covid, e riassapora ill ritorno alla quasi normalità, con tutte le attività economiche aperte (tranne le discoteche) e bar e ristoranti senza limiti per il servizio al chiuso, ad eccezione dei 6 posti al tavolo. La giornata è iniziata tuttavia senza cambiamenti rispetto alle scorse settimane di zona gialla. Nessun effetto sul traffico e sui mezzi pubblici, dato che le scuole hanno terminato le lezioni sabato e gli studenti sono a casa. La prova del nove ci sarà stasera, perchè il Veneto - insieme alle altre 3 regioni passate in area bianca - sperimenterà la fine del coprifuoco alle 23, e si preannuncia un assalto di giovani ai locali e alle piazze della movida nei centri storici. Grazie alla fine dei divieti a Venezia riaprirà il Casinò. Tornano a viaggiare all'80% rispetto alla capienza di passeggeri anche i vaporetti. (ANSA).